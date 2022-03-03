"قتل ولاده ومات في الحبس".. قصة وفاة منفذ "مذبحة المرج" بعد إحالته للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

توفي المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بالاشتراك مع زوجته في الواقعة المعروفة إعلاميًا "مذبحة المرج"، داخل محبسه بعد إصابته بأزمة قلبية، عقب صدور قرار بإحالته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وصرحت مساء أمس، جهات التحقيق المختصة بتشريح جثة المتهم الرئيسي بقتل أطفاله الثلاثة، عقب وفاته مباشرة داخل محبسه، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج؛ عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون يفيد بقيام الزوج، عامل، بإجبار زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وتضمت الاتهامات قيام المتهمين، "إيمان. ز" 32 سنة عاملة، و"أ. ع" 33 سنة عاطل، و"هـ.م" 50 سنة ربة منزل، بقتل أطفاله الثلاثة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدًا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

الاتهامات

وشملت الاتهامات أن المتهم دائم التعدى على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم.

ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين، وأنه دائم الاتهام لزوجته بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

وأوضحت التحريات قيام المتهم بإجبار زوجته الثانية، بإزهاق روحهم عن طريق وضعهم داخل إناء بلاستيكي مملوء بالمياه أعدته زوجته الأولى، والتي كانت تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول خاص به، وتخلص منهما بأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة المرج.

إثبات نسب الطفال

وأدان التقرير الذي تسلمته نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، والذي أعدته مباحث القاهرة، جميع المتهمين في واقعة مذبحة الأطفال الثلاثة على يد والدهم وزوجتيه في منطقة المرج.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير المباحث، عن أن المتهمين اشتركوا جميعا في قتل الأطفال الثلاثة.

و تسلمت النيابة تقرير الأدلة الفنية في واقعة قيام زوجة بقتل أطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها في المرج بعد أن نجحت زوجته الأولى في إقناعه بالشك في نسبهم، وأجبروها معًا على قتلهم ووثقوا الواقعة بالفيديو.

وأثبت تقرير الأدلة الفنية صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة للمتهمين، ووجهت النيابة للمتهمين مجتمعين "الأب، الأم، زوجة الأب"، تهمة القتل العمد للأطفال الثلاثة، واعترف الأب بأنه نادم "لأني أنصت لكلام زوجتي الأولى وقتلت أطفالي".

الإحالة للمفتي

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الإثنين الماضي، إحالة رجل وزوجتيه متهمين بقتل أولادهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة 27 أبريل المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى فتح الباب، وأمانة سر أحمد فهمى، وعبدالله أبو ضيف.

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