"دبح مراته وهي حامل ونزل الشارع عريان".. قصة مقتل "نادية" على يد زوجها في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت مساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم في حلوان، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها "نادية" صاحبة الـ 17 عامًا، على يد زوجها، وذلك بعد عدة أشهر من زواجهما.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها "محمد. ع"، 27 سنة، عاطل، يعاني من اضطرابات نفسية بعد 6 طعنات قاتلة.

الزوجة التي هربت من خلافات أهلها ذهبت لتلقى مصرعها على يد زوجها، حيث كان الشاب دائم التشاجر مع زوجته الحامل، حيث كان يعاني الزوج من أزمة نفسية خضع على إثرها للعلاج.

أحد الجيران أكد لـ "الخليج 365" أن الجاني كان يعاني من "الوسواس القهري" وسبق حجزه بإحدى المصحات العلاجية، ويذهب بكلمات غير مفهومة، وهلاوس وتخيل لأحداث ليس لها وجود، ومع ذلك وافقت الفتاة وأسرتها على الشاب.

لم يُقدر الزوج ما فعلته زوجته حينما تركت التعليم وتزوجته "أهلها باعوها لمريض نفسي عشان غني" حيث غدر بها هو الآخر بعدما ظن به الجميع أنه الملاذ الآمن للفتاة.

رغم تدخل العديد من المقربين للعروسين لحل الإشكاليات الدائمة بينهما، إلا أنهما كانا يتشاجران أسبوعيًا بسبب تضييق الزوج على عروسته منذ الأيام الأولى للزواج "كان بيطلع مرضه النفسي على عروسته" وفق عدد من الجيران.

قبل الجريمة مباشرة كان المتهم يتشاجر مع أحد الجيران، وعندما دخل إلى المطبخ ليحضر سكينا حاولت زوجته منعه، لكنه وجّه لها 6 طعنات بالظهر والبطن أودت بحياتها على الفور.

وتبين من أقوال الشهود أن المتهم كان يحب المجني عليها وكان حريصًا على إرضائها، ووسط ظروف غامضة اكتشفت أسرة الفتاة مقتلها داخل شقتها بالطابق السادس بعزبة عرب غنيم بحلوان، حيث عثروا عليها غارقه في دمائها فقاموا بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بـ 6 طعنات متفرقة بجسدها.

وقال شاهد عيان لمصراوي، إنه عقب الحادث نزل المتهم للشارع عاريًا وصرخ "أنا دبحت مراتي".

تم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار زوجها الهارب لاتهامه بالوقوف وراء الجريمة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على مهتز نفسيا ورا قتل زوجته في منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بعرض المتهم على مصلحة الطب النفسي، للكشف على قواه العقلية ومدى إدراكه وقت ارتكاب الجريمة.

وتلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، بلاغًا من المقدم ابراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بقيام المدعو "محمد عرفات"، 27 سنة، حاصل على ليسانس الحقوق، ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم، بقتل زوجته وتدعى "نادية"، 17 سنة، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكينة مطبخ"، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم.

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