شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الخطوات لتحويل عداد الكهرباء الكودى لقانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه الخطوات التى يجب اتباعها حال رغبة المواطن فى تحويل عداد الكهرباء الكودى الخاص به لآخر مسبوق الدفع، ليحمل اسم مالك الوحدة التى تم توصيل التيار الكهربائى لها بدلا من الرقم الكودى، وذلك باتباع هذه الخطوات:

1- تقديم جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب أى مصاريف ماليه إضافية.

7- تغيير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.