شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف قيادية شاغرة بوزارة التضامن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى على الصفحة الرسمية للوزارة "الفيس بوك" عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلى الوظائف المطلوبة: 1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى 2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى 3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية 4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية 5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج 6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء 7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء 8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان 9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية