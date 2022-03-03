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شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف قيادية شاغرة بوزارة التضامن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى على الصفحة الرسمية للوزارة "الفيس بوك" عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وفيما يلى الوظائف المطلوبة:
1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى
3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج
6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء
8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان
9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية