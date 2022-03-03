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وظائف قيادية شاغرة بوزارة التضامن.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى على الصفحة الرسمية للوزارة "الفيس بوك" عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


 

وفيما يلى الوظائف المطلوبة:

1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى

2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى

3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج

6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء

7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء

8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان

9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية

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MO Nasa

MO Nasa

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