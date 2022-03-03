شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك المطار تضبط راكبا أجنبيا بحوزته عملات أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس، في ضبط راكب أجنبي من اصل عربي بحوزته عملات اثرية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال عزب مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ وجود ما يشتبه ان يكون عملات، قام احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود عدد من العملات.

تم ابلاغ هناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي والتي قامت بتشكيل لجنة مكونة من ريهام محمد عطية و ريهام حسن إبراهيم و امل محمد حسن مفتشي الوحدة الأثرية بالمطار واسفرت المعاينة عن وجود عملتين معدنيتين من العصر العثماني تخضعان لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، امر احمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.