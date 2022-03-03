شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر الركاب من دخول المحطات دون كمامات: غرامة فورية 50 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت هيئة السكة الحديد مطالبتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات أو استقلال القطارات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة توقيع غرامة فورية تبلغ 50 جنيها على الركاب المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتواصل هيئة السكة الحديد أعمال تطهير وتعقيم القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مع توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.