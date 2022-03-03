حدث ليلا| 1288 إصابة بكورونا.. وتفاصيل موقف مصر من الحرب على أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي

1288 حالة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 981 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 416471 حتى اليوم.

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مصر: صوتنا لصالح اعتماد قرار الأمم المتحدة انطلاقًا من إيماننا الراسخ بقواعد القانون الدولي

ذكرت وزارة الخارجية المصرية - فى بيان شارح بشأن تصويت مصر فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا - أن مصر تود أن تؤكد على النقاط التالية اتصالا بالقرار الذي تم اعتماده للتو بشأن أوكرانيا وصوتت مصر لصالحه انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

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تبدأ بـ 32 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رجب وشعبان

أعلن عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في موسم العمرة لعام 1443 هجرية، عن طرح أسعار عمرة رجب وشعبان، بعد دمج الشهرين مع بعضهما.

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الخارجية: السفارات المصرية تستقبل الطلاب بعد عبورهم حدود أوكرانيا

قال السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن قرار نقل الطلاب الذين يعبرون من الحدود الأوكرانية يتخذ وفقًا للمعطيات على الأرض وهناك تحديث في كل دقيقة.

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قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

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أمريكا تعلن المزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا

أعلنت الحكومة الأمريكية المزيد من العقوبات على روسيا وقيودا صارمة على صادرات منتجات التكنولوجيا المتقدمة لبيلاروسيا.

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بالزغاريد.. أهالي المنصورية بأسوان يستقبلون طالب عائد من أوكرانيا - صور

استقبل أهالي قرية المنصورية التابعة لمركز دراو بأسوان، الطالب سيد عبدالدايم مصطفى، العائد من أوكرانيا بعد غزو روسيا لها، بالزغاريد والفرح وتوزيع الشربات فرحًا بعودته سالمًا.

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الإسكان: الوحدات السكنية تسلم كاملة التشطيب لجميع الشرائح

علق الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعددًا من مشروعات الإسكان بمدينة 6 أكتوبر، قائلًا: "مستوى التشطيب في مشروع جنة مماثل لما تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن الفرش هو نموذج للوحدات التي تنفذ، والوحدات السكنية التي تنفذها الدولة لكافة الشرائح تكون كاملة التشطيب.

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جوتيريش: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو رسالة تدعو لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اعتماد الجمعية العامة قرارا يدين "العدوان على أوكرانيا" بأنه يعكس حقيقة مركزية، وهي أن العالم يريد إنهاء المعاناة الهائلة في أوكرانيا.

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الدفاع الروسية: دمرنا 1533 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

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