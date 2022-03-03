شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتقديم ملف وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى مجلس الدولة اليوم الخميس من استقبال خريجي كليات القانون دفعة 2021، لتقديم ملف التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتي 9 فبراير 2022، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، وحدد المجلس الخميس لاستقبال المتخلفين عن الحضور في المواعيد السابقة حسب موعد كل جامعة.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاة خلال المدة التي بدأت أمس السبت 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيجرى إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.

مواعيد تلقى ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021:-

⁃ جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.

⁃ جامعة عين شمس يوم الأحد الموافق 20 فبراير.

⁃ جامعة جامعة الإسكندرية - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الازهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.

⁃ جامعة السادات - جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

⁃ جامعة بني سويف - جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.

⁃ أكاديمية الشرطة - جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.

⁃ جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.

⁃ جامعة أسيوط - جامعة جنوب الوادي يوم الأحد الموافق 27 فبراير.

⁃ جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة المنيا - جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير.

⁃ جامعة الأزهر فرع تفهنا الإشراف - جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

⁃ جامعة الزقازيق - جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 2 مارس.

⁃ جامعات آخرى - التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس.