شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الحكومة الجديد للتأمين الموحد يحظر التعاقد إلا مع الشركات المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والمعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم جواز قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التعاقد علي أي عمليات تأمين مباشرة تتعلـق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات تأمين.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (170) والتي أكدت أنه لا يجـوز للأشخاص الطبيعيـين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشـرة تتعلـق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون.

وجاءت الفقره الثانية من المادة القانونية، لتجيز للهيئـة العامة للرقابة المالية فـي الحـالات التـي لا يتسـنـى إبرامهـا بالـداخل، الترخيص بإجراء التأمين لـدى غيـر الحالات هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التي بها يضعها مجلس إدارة الهيئة.