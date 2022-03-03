شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ميكس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11 درجة درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجات

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 7 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 11 درجة