شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ميكس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجات
درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجات
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 7 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 11 درجة