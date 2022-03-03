شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استلاف رصيد شحن العداد مسبوق الدفع والسداد لشركة الكهرباء بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن طريقة استلاف رصيد بالعدادات مسبوقة الدفع حال انقطاع التيار نتيجة نفاد الرصيد، إذا كانت فى غير الساعات الصديقة من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة، وهى كالآتى:

2- تمكن هذه الخاصية المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة.

3- تتاح هذه الخاصية للعدادات مسبوقة الدفع من إنتاج عام 2019-2020-2021-2022 وغير متاحة لما هو قبل ذلك.

4- حال نفاد الرصيد يقوم المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع ونزعه مرة أخرى ستتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.

5- يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.