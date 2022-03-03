شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن إتاحة تحديث بيانات معلميه المرشحين للترقى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن بدء اتخاذ إجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للعام 2021 / 2022 لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال إتاحة تحديث البيانات وتدقيقها على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم http://academy.emis.gov.eg/alazhar/ فى المدة من 1/3/2022 إلى 31/3/2022 م.

ويترشح للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، كل من أتم خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 31/12/2021، بشرط أن يكون المرشح على رأس العمل، وتقع على المناطق الأزهرية مسئولية التحقق من ذلك.

ويلتزم مسئولو الكادر بالمنطقة الأزهرية بالدخول على الموقع المذكور؛ لمراجعة وتدقيق بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من المرشحين للترقى، والتأكد من الوظيفة الحالية وتاريخ الحصول عليها، وذلك خلال المدة المذكورة، مع مراعاة ما يلى:

• استثناء شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات اللازمة للترقى، شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من الشئون الوظيفية بقيامهم بأجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر، مؤيدًا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم، والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( أجازة مرضي بأجر كامل أو إجازة مرضى بنصف أجر)، وذلك عن طريق مسئولي الكادر والتعامل الإلكترونى.

• تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لمدة عام للحاصلين على درجة الماجستير، ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراه وبحد أقصى ثلاث سنوات للحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه معًا خلال مدة الخدمة، وفقًا للتاريخ والمدة المحددة بعاليه على أن يقوم المعلم باستيفاء بيانات النموذج المرفق والخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية في تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية خلال مدة خدمته، ويتم اعتماد هذا النموذج من قبل المنطقة، وتكون المنطقة مسئولة عن صحة البيانات المدونة بالنموذج، ويقوم المعلم بتسليم النموذج إلى قسم الكادر بالمنطقة الأزهرية لتسجيل ذلك على التطبيق الإلكتروني المعد لهذا الغرض.

أما بالنسبة للمعلمين الذين سبقوا وأن تقدموا لإجراءات الترقى بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى، تتم إعادة إتاحة بياناتهم لمراجعة تلك البيانات وتدقيقها للتقدم لترشيحات إجراءات الترقى إلى وظائف المعلمين للعام 2021 / 2022 فى حالة استيفاء شروط التقدم لهذا العام.

وحال عدم مراجعة وتدقيق بيانات أحد المستحقين للترقى خلال المدة المشار إليها فسوف يؤجل إدراجه للعام القادم، وتتحمل المنطقة الأزهرية كل المسئوليات المترتبة على ذلك، ولا يعتد بأى طلب يقدم للترشيح لإجراءات الترقى بعد المواعيد المحددة بخطاب الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ومن المقرر أن تقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين لاحقًا بإصدار منشور بموعد بدء تنفيذ إجراءات متطلبات التنمية المهنية، وموعد بدء التسجيل على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمن استوفى شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى طبقًا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتهما التنفيذية والإجراءت الواجب اتباعها فى هذا الشأن.