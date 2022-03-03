شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسو مصر ينتخبون النقيب العام ومقاعد الإعادة بالنقابات الفرعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بأصواتهم فى انتخابات النقيب العام، غدا الجمعة، وعلى مقاعد الإعادة بالنقابات الفرعية، حيث جرت الجمعة الماضية انتخابات النقابات الفرعية.

وكان الدكتور مهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعلن أن العملية الانتخابية تمت الجمعة الماضى فى جميع محافظات مصر وبإشراف قضائى بحضور هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح أن النيابة الإدارية كان لها تواجد فى كل اللجان الانتخابية، مؤكدا أن نتائج المرحلة الأولى تتضمن النقابات الفرعية والشعب المختلفة، فيما تتضمن المرحلة الثانية انتخابات النقيب العام والمحافظات التى بها إعادة للمرحلة الأولى.

وذكر أن نتائج المرحلة الأولى تضمنت فى القاهرة، حيث تجرى الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة والمهندس حسام الدين حسن عفيفى.

وفى محافظة الجيزة ستكون الإعادة بين المهندس إبراهيم محمد إبراهيم سراج حصل 410 أصوات ومحمد الفحام 808 وفى القليوبية 2223 فاز بها المهندس مصطفى محمود سيد مجاهد بـ1352 صوتا.

وفى الإسكندرية سوف تجرى الإعادة محمد هشام سعودى وسمر محمود سامى 967 صوتا.