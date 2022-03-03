شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر طالب ماجستير فى العالم يناقش اليوم رسالة دكتوراه بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الباحث فتحى غانم محمد غانم الملقب بأكبر طالب ماجيستير فى العالم رسالة دكتوراه بعنوان تحليل الأبعاد المالية لتحويل أندية كرة القدم لشركات مساهمة فى ضوء المعايير ذات الصلة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

وتجرى المناقشة، اليوم الخميس، بقاعة المناقشات بالكلية بالزمالك، ويبلغ الباحث فتحى غانم محمد غانم من العمر 82 عاما، وحصل على لقب أكبر طالب ماجستير.

ويعتبر فتحى غانم خريج جامعة عين شمس كلية تجارة عام 1965، وحصل على تمهيدى ماجستير بكلية التجارة جامعة بنها، ثم ماجستير تخصص إدارة مالية، وحاليا يستعد لدكتوراه فى إدارة الأعمال كلية تجارة وإدارة أعمال بجامعة حلوان.

وتابع أكبر طالب ماجستير خلال لقاء له مع تليفزيون ”الخليج 365” أنه كان صديق محمد عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان متميزا فى اللغة الإنجيلزية.

وأشار إلى أن زوجته متوفية منذ أكثر من 30 عاما، وكانت ترى فيه أنه يهتم بالعلم، وكان يقرأ فى جميع المجالات، مؤكدا أنه ما زال يتذكرها لليوم وكأنها تعيش معه، متابعا أنه سافر العديد من دول العالم فى الخليج وليبيا والسعودية وأمريكا وأستراليا وإنجلترا وفنلندا، ولم يكن لديه الوقت الكافى للحصول على الدكتوراه، مؤكدا أن حبه للتعليم ما زال فى دمه، ونصح الشباب بأن يفضلوا التعليم عن أى اهتمامات أخرى.