بالاسماء.. إصابة ٤ شباب في اصطدام سيارة بعمود إنارة بـ"زراعي البدرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب ٤ أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، فجر الخميس.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق مصر أسيوط الزراعي ووجود مصابين.

انتقل مأمور المركز إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة تحمل رقم ط ج ٩٥٥٦ بعمود إنارة بمدخل مركز البدرشين قبل قرية الطرفاية.

أسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص هم كل من: شهاب الدين مصطفى ٢٠ سنة، محمود عبد العظيم ٢١ سنة، طه محمد عبد القادر ٢٠ سنة وأحمد محمد أحمد ٢٠ سنة، جميعهم يقيمون قرية الطرفاية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.