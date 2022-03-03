شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى حفلا دينيا فى جامعة حلوان 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ضمن خطتها نحو تنوع الأنشطة الطلابية واهتمامها بتنمية الوعى الثقافى والدينى لدى طلاب الجامعة حفلا دينيا للمنشد محمود التهامى نقيب المنشدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، و ياسر الجبالى مسئول الأسرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين 7 مارس 2022 بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، والحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.