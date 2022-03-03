شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم توزيع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام بواقع 100 طن لحوم فى شهر شعبان، حيث يتم توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

وبحسب وزارة الأوقاف، يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن 103 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أكد أنه تمت طباعة 300 ألف صك فى الوثائق المؤمنة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة فى القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولى عن طريق حسابات الوزارة فى عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين فى المنازل.