شكرا لقرائتكم خبر عن 17 يومًا على انتهاء الشتاء.. الربيع يبدأ الأحد 20 مارس ويستمر 88 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا عن موعد انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع وما يعرف بالاعتدال الربيعى والذى يحل على الكرة الأرضية 20 من شهر مارس المقبل، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى. ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الربيع الأحد 20 مارس، ويستمر 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي.

وفى يوم الاعتدال الربيعى يتساوی طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مواعيد فصول السنة الأربعة وأطوالها خلال عام 2022 كما يلى:

- فصل الربيع:

يبدأ الأحد 20 مارس

يستمر 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة

- فصل الصيف:

يبدأ الثلاثاء 21 يونية المقبل

يستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة

- فصل الخريف:

يبدأ الجمعة 23 سبتمبر

ويستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة

- فصل الشتاء:

يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر

يستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة