شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: لا تخففوا الملابس.. انخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تعرض البلاد بداية من اليوم الخميس 3 مارس لانخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 6 درجات على كافة الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس والانخداع بارتفاع الحرارة، خاصة أن اليوم يشهد انخفاضا ملحوظا بكافة أنحاء البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 03 درجات.