شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بأوكرانيا: إجلاء 25 طالبًا من دنيبرو للعاصمة المجرية بودابست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا (البيت المصري)، أحمد محمد السعيد، أنه تحت رعاية السفارة المصرية في أوكرانيا والجالية المصرية في أوكرانيا (البيت المصري) جرى إجلاء فوج جديد مكون من 25 طالبا مصريا من الطلاب المصريين الدارسين في مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا ووصلوا بسلام إلى العاصمة المجرية بودابست.

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا (البيت المصري)، لـ"الخليج 365"، أنه رافق الفوج إلى المجر مندوب الجالية المصرية في أوكرانيا دكتور نادر غانم، والذي بذل جهدا كبيرا في تذليل جميع الصعوبات أثناء الرحلة.

وتابع: الطلاب قدموا كل الشكر إلى السفارة المصرية في أوكرانيا والجالية المصرية في أوكرانيا (البيت المصري) على المجهود الكبير الذي بذلوه في مساعدة أبناء الجالية من الخروج من أوكرانيا بامان والوصول إلى العاصمة المجرية بودابست بسلام، تمهيدا للعودة إلى أرض الوطن.