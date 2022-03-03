شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: ندعم المواطن فى الإسكان الاجتماعى بـ40% من ثمن الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه تم افتتاح 47 ألف وحدة سكنية اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مردفا: "مشروعات الإسكان الاجتماعي تتناسب مع كافة فئات المجتمع، والدولة تنشأ مشروعات اجتماعية للمواطنين وليست اقتصادية، والمواطن يدفع فقط في السكن الاجتماعي 60% من ثمن الوحدة، وهذا يعني أن الدولة تدعم هذه الشريحة في الوحدة بنسبة 40%".

أضاف عبد الخالق إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه منذ إنشاء مدينة 6 أكتوبر وحتى عام 2014 لم تشهد المدينة إلا إنشاء 127 ألف وحدة سكنية، في حين تم تنفيذ 47 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عامين فقط.

وتابع: "الفترة من 2015 وحتى 2021 تم تنفيذ ما يقرب من 270 ألف و 280 ألف وحدة سكنية، أي ضعف ما تم بنائه في 44 سنة"، مبينا أن الوحدات التي يتم تنفيذها كاملة التشطيب والخدمات، سواء خدمات على مستوى العمارة، والخدمات المجتمعية، سواء كانت المسجد والكنيسة والحضانة والسوق التجاري وخلافه".

وأكمل: "نفذها ما يقرب من 77% من إجمالى الوحدات على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للإسكان المتوسط يحصل على مساندة بأسعار أقل من السوق بجانب كونها كاملة التشطيب، أما فيما يتعلق بالشريحة الأكبر فهي بمثابة مشروعات اقتصادية هدفها استثماري، من شأنها مساندة مشروعات الإسكان الاجتماعي في التمويل، كما أنها تمول أي مشروعات أخرى خاصة بتطوير المدن لإحداث نوع من التوازن".

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن البناء العشوائي هو السبب في زيادة الكثافات السكانية، مردفا: "هناك 3 أنماط من التعويضات للمتضررين من قرارات نزع الملكية للنفع العام".