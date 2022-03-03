شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان: كل المشروعات السكنية كاملة المرافق والتشطيب والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن جميع المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما السكنية، كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات، سواء مساجد أو كنائس أو أسواق تجارية.

أضاف عبد الخالق إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة المصرية جاهزة للسكن مباشرة منذ لحظة افتتاحها، مردفا: "هناك جزء كبير من الوحدات السكنية التي افتتحها الرئيس اليوم بالجيزة، تم تخصيصها للمواطنين وهناك منهم من سكن بالوحدات فعليا".

وتابع مساعد وزير الإسكان: "نستكمل افتتاح مدن الجيل الرابع وفي نهاية العام السابق تم افتتاح باكورة مدن الجيل الرابع في الصعيد، ونقوم حاليا باستكمال المدن الجديدة حول القاهرة الكبرى ومناطق أخرى، وهذه المدن بتوفر فرص عمل بجانب كونها مجتمعات عمرانية متكاملة".

وأكمل: "المدن الجديدة التي ننفذها تكون كاملة الخدمات لتكون جاذبة للسكان الذين يبحثون عن فرص عمل صناعية أو زراعية أو مجتمعات تجارية بالمدن الذين يذهبون إليها، لاسيما وأن المدن تعمر بالسكان".