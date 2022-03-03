شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حدائق أكتوبر: المشروعات السكنية كاملة الخدمات وهناك شركات صيانة وأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إن كل المشروعات السكنية التي تم تنفيذها تكون كاملة الخدمات للمواطنين، ويتم التعاقد مع شركات تكون مسئولة عن صيانة العمارات والمناطق الخضراء، بجانب شركات أمن بالمناطق.

أضاف محمد مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المواطن يعاين وحدته السكنية قبل استلامها وقبل إمضاء محاضر الاستلام، وإذا كانت هناك أي مشكلات بالوحدات، يتم توجيه الشركات المنفذة لإجراء الصيانات اللازمة لتسليم الوحدات بالشكل المطلوب.

وتابع رئيس جهاز حدائق أكتوبر: "المواطن يمضي على محضر استلام شقته بعد المعاينة وليس قبلها، وإذا ظهرت أي عقوب تنفيذية متعلقة بسوء التنفيذي بعد استلام الشقة، توجه الشركات لإصلاحها، كما أن لدينا نظام الشباك الواحد لإنهاء كل الأوراق ويحصل المواطن على خطابات لشركات المياه والكهرباء لإنهاء إجراءات العدادات".

وأشار إلى أنه يتم تسليم عمارتين كل 3 أيام لمنع التكدس في فترة كورونا، ومن يتخلف عن المواعيد يتم توجيهه في نهاية الأسبوع لتسلم وحدته، بعد إنهاء إجراءاته.