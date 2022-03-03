شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور ترسا ساهم كثيرا فى الحد من التكدسات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة تحظى بالعديد من المشروعات في الطرق والمحاور، بجانب المشروعات الأخرى بمدينة 6 أكتوبر، مردفا: "شرفنا اليوم بافتتاح رئيس الجمهورية لبعض المشروعات، ونحن حظينا في الفترة الأخيرة بالعديد من المحاور المرورية كنا في احتياج شديد لها".

أضاف راشد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطريق الدائري الأوسطي يربط عدة محافظات ببعضهما البعض، وتحظى محافظة الجيزة بتواجد 65 كم من هذا الطريق بها، وهو ما سهل حياة المواطنين في تنقلاتهم داخل وخارج المحافظة، مردفا: "محور ترسا ساهم كثيرا في الحد من التكدسات المرورية، لاسيما وأننا أغلقنا شارع الهرم في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وحتى الجيزة، ولولا تواجد هذا المحور لكنا الآن في وضع سيئ".

وتابع محافظ الجيزة، أن محور الفريق كمال عامر يسهم أيضا في حل المشكلات المرورية، مستكملا: "إطلاق اسم الفريق كمال عامر على المحور مهم جدا، ودائما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم رجال الدولة الذين بذلوا كل الغالي والنفيس من أجل مصر".

وأشار إلى أنه تم نقل 3200 أسرة من محور ترسا، وكل الأسر التي نقلت تم صرف تعويضات لها بالكامل قبل الخروج من أماكنهم، قائلا: "توجيهات الرئيس واضحة بعدم نقل مواطن من مكانه قبل صرف التعويضات له، وهذا الأمر يطبق في كل المحاور بالدولة، وبالنسبة لمحور كمال عامر، يربط بين الدائري الشمال والجنوبي وما بينتهما من محاور أخرى لتخفيف العبء عن ميدان الجيزة والبحر الأعظم ومناطق أخرى".

وأكد أن الاشتراطات البنائية تستهدف تنظيم العمران، وليس هدفه التضييق على المواطن، قائلا: "الدولة في العهد الحالي تحملت أعباء كثيرة جدا من أجل تحسين مستوى المواطن".