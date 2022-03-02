شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى تعليقًا على تصريحات الرئيس حول بناء الكنائس: قيادة مخلصة ودولة تسعى لتأصيل الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حول أهمية وضرورة بناء كنيسة بجانب الجامع.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن بناء دور العبادة في عهد فخامة الرئيس، بصمة وطنية لن تنسى في تاريخ مصر الحديث، ونحن أمام قيادة مخلصة ودولة تسعى بشتى الطرق الممكنة لتأصيل الوعي الوطني لدى المواطنين".

وأضاف رئيس الإنجيلية "إننا نشهد مصر جديدة في عهد الرئيس السيسي، بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشترك بين جميع أبنائها، وبمسؤولية وطنية مخلصة، وأصبح المصريون في عهد الرئيس السيسي شعبًا واحدًا في وطن واحد".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى.