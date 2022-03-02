شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس الدولة: 98 قاضية استلمن العمل منذ صدور قرار الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن شهر مارس هو شهر مميز للمرأة، موضحا أنه بدءا من يوم السبت المقبل 5 مارس يبدأ جلوس القاضيات في مجلس الدولة مع زملائهن من القضاة في تشكيل دوائر مختلفة بمحاكم مجلس الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن هناك 98 قاضية تسلمن العمل منذ صدور قرار الرئيس السيسي بتعيينهن، وتم توزيعهن على الدوائر المختلفة، ويباشروا العمل في هيئة مفوضى الدولة إلى جانب الدورات التدريبية المكثفة.

وصرح المستشار محمد محمـود حـسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021، في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة، أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

وأوضح أنه تقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجـاري، جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.