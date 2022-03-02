شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي أعاد لُحمة النسيج الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نيافة الأنبا فام، أسقف المنيا الجديدة وتوابعها، والذي يرأس نيافته، أحد أهم المجتمعات العمرانية الجديدة، بصعيد مصر، وهي مدينة المنيا الجديده، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حول مراعاة بناء كنيسة، إلى جانب المسجد في المشروعات الجديدة.

وأوضح نيافته في تصريحات صحفية له "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرسخ كل يوم لمبادئ المواطنة الرشيدة، ويعيد لُحمة النسيج الوطنى داخل الجمهورية الجديدة، التي حلمنا بها كثيراّ، وها هي تتحقق علي أرض الواقع، علي أيدي قائد، سيذكر له التاريخ في كل العصور، عظيم محبته لتراب هذا الوطن وشعبه بجميع فصائله .

ووصف أسقف شرق المنيا الجديدة، التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بالمستنير، مؤكداً أن الشعب المصري بمثل هذه القرارات، أصبح بالفعل نسيج واحد، شعباّ واحداً، داعم لوطن متأصل في وجدان كل مصري.