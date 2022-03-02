شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر: تنفيذ مشروع سكن مصر وإنتهاء 70٪ من الإسكان الإجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تفاصيل التطوير، مضيفا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على مدينة حدائق أكتوبر، لأنها تشهد طفرة كبيرة في مشروعات الإسكان.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، مساء اليوم الأربعاء ، أن وزارة الإسكان تلبي احتياجات المواطنين عند الإقبال على شراء اي وحدة سكنية داخل جهاز حدائق أكتوبر.

وأوضح مصطفى أنه تم الانتهاء من من مشروع سكن مصر بالكامل، والذي يصل لـ 10آلاف و500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ٧ آلاف وحدة سكنية من مشروع دار مصر".

وأتم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن تم تنفيذ 70٪ من وحدات الإسكان الإجتماعي، وحاليا في المرحلة الخامسة والنهائية من مشروع الإسكان الإجتماعي بإجمالي 47 ألف وحدة سكنية".

وأوضح أن الهدف من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي توفير حياة كريمة وجودة حياة للمواطن المصري.