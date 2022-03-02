شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 7 مساجد فى بنى سويف بمناسبة العيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة بني سويف الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تفتتح يوم الجمعة المقبلة 7 مساجد ضمن افتتاح وزارة الأوقاف لـ36 مسجدًا الجمعة القادمة، منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 643 مسجدًا، منها 545 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها في محافظة بنى سويف هي:

1. مسجد القنديل الأخضر - بندر بني سويف

2. مسجد عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر

3. مسجد الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى

4. مسجد عمار بن ياسر – قله - اهناسيا

5. مسجد الصابرين – قلها - اهناسيا

6. مسجد الصحابة – بندر بني سويف

7. مسجد الرسول - الحومة - الواسطى