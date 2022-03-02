شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 7 مساجد فى بنى سويف بمناسبة العيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة بني سويف الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تفتتح يوم الجمعة المقبلة 7 مساجد ضمن افتتاح وزارة الأوقاف لـ36 مسجدًا الجمعة القادمة، منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 643 مسجدًا، منها 545 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها في محافظة بنى سويف هي:
1. مسجد القنديل الأخضر - بندر بني سويف
2. مسجد عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر
3. مسجد الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى
4. مسجد عمار بن ياسر – قله - اهناسيا
5. مسجد الصابرين – قلها - اهناسيا
6. مسجد الصحابة – بندر بني سويف
7. مسجد الرسول - الحومة - الواسطى
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أمس الثلاثاء، مبلغًا وقدره 71,605,000 جنيه (واحد وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف جنيه)، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.