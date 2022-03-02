بلينكن: سنوفر الأسلحة اللازمة التى تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن روسيا تقصف أماكن مدنية فى أوكرانى، موضحا أن روسيا قدمت مبررات زائفة لغزو أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، أن شجاعة الشعب الأوكرانى مستمرة رغم العنف، موضحا أن المواطنين فى روسيا وبيلاروسيا لا يريدون العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا عسكريا للدفاع عن نفسها، وسنوفر الأسلحة اللازمة التى تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي،: سنطارد الشركات الروسية التي فرضنا عليها عقوبات وسنجمد أصولها في أي مكان، متابعا: ندعم دول جوار أوكرانيا لاستقبال اللاجئين.

وقال أنتونى بلينكن، إن تأثير العقوبات على روسيا سيمتد لسنوات مقبلة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعرض للخداع وروسيا ستتحمل المسؤولية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الشعب الروسي ضحية كالشعب الأوكراني، مطالبا الشعب الروسي بالضغط على قيادته لإنهاء الحرب.