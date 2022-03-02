شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان: طرح 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أن مشروع مليون وحدة سكنية ينتهي خلال العام الحالي، وهذا ما جرى تنفيذه خلال الفترة الماضية. وأضاف عباس أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أطلق منذ عام مشروع سكن لكل المصريين لتلبية أحلام المصريين بالحصول على شقق سكنية فور التقديم عليها.

وكشف نائب وزير الإسكان، أن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة تضم مختلف المرافق، قائلا: "كافة مرافق الغاز الطبيعي والكهرباء متوافرة، المواطن هياخد المفتاح ويفرش فقط»، مشيرا إلى أن الانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالكامل في العاصمة الإدارية، فضلا عن الانتهاء من الأحياء السكنية بها جودة حياة.

وأوضح عباس، الانتهاء من أكثر 600 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل بمختلف المحافظات حتى الآن، مضيفا أن هناك 400 ألف وحدة سكنية متبقية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، منها 200 ألف وحدة ضمن مراحل الطرح على المواطنين قريباً، بالإضافة إلى 200 ألف وحدة أخرى سيتم الانتهاء منهم لاستكمال مشروع المليون شقة سكنية".