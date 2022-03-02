شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء لم ينته بعد، وما زال أمامنا 18 يوما ليبدأ فصل الربيع.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج آخر النهار، أن "خلال هذه الفترة التقلبات الجوية موجودة، هناك ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح وأتربة وشبورة أحيانا".

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "درجات الحرارة غدا ستنخفض 5 أو 6 درجات، وستصل لـ 21 غدا الخميس، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة في السواحل الشمالية"، محذرا المواطنين من ارتداء الملابس الخفيفة خلال تلك الأيام، مطالبا إياهم بالحذر حتى بداية فصل الربيع.

واستطرد قائلا: "ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد ذروته اليوم الأربعاء، حيث وصلت درجات الحرارة على سبيل المثال العظمى بالقاهرة 27 درجة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد للمواطنين من تخفيف الملابس، خاصة وأن الأجواء تنخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ بداية من غدا الخميس".