"خصومة ثأرية".. كشف حقيقة التمثيل بجثمامين 3 أشخاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل بجثمامين 3 أشخاص على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لمركز شرطة ملوي من الأهالي بالعثور على جثامين "3" أشخاص مصابين بطلاقات نارية داخل قطعة أرض زراعية مملوكة لهم.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة الأرض المشار إليها لسابقة وجود خصومة ثأرية مع عائلة المجني عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة آلية – فرد خرطوش – سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف ثأري بين الطرفين وأنه لم يتم التمثيل بجثمان المجني عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.