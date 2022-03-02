استجابة لـ"شباب النواب".. الرياضة توافق على تركيب أجهزة تكييف في جميع مراكز التخاطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتركيب أجهزة تكييف في جميع مراكز التخاطب التابعة لوزارة الشباب على مستوي الجمهورية، وذلك لحماية الأطفال ذوي القدرات الخاصة من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة الشباب والرياضة، اليوم لمركز شباب سوهاج "الساحة الشعبية"، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والنائبين خالد أبوالوفا ومحمد لبيب وإيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب.

واستمعت اللجنة خلال زيارتها لمركز شباب سوهاج، لمطالب عدد من أولياء الأمور ومدربين تأهيل ذوي الإعاقة، والذين طالبوا بتركيب أجهزة تكييف، خاصة في غرف التخاطب بالإضاءة والتي تغلق نوافذها حتى تحقق الأجهزة المستخدمة تحقيق نتائج ملموسة في عملية التأهيل.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، من مسئولي الوزارة بضرورة العمل على تركيب أجهزة تكييف لمساعدة المدربين والمترددين على الحماية من درجات الحرارة المرتفعة قائلا: "إذا كانت موازنة الوزارة لا تسمح بذلك سيقوم أعضاء اللجنة بتحمل تركيب أجهزة التكييف".

من جانبه عرض النائب خالد أبو الوفا، مشكلة فريق الطائرة لذوي الإعاقة بنادي الإيمان، حيث طالب بمساعدتهم في إنشاء صالة مغطاة لمساعدتهم في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في الملاعب المكشوفة، كما عرض مطالبهم بتعديل لائحة بدل الانتقالات والسفر.

وأوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستضع ضمن توصياتها للزيارة بمراجعة وزارة الشباب، للائحة الحالية وذلك لتشجيع ذوي القدرات الخاصة على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ذوى القدرات الخاصة اهتمام كبير وهو ما يجب أن ينعكس علي جميع الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بمراكز تأهيل ذوي الاعاقة، والتي تخدم قطاع كبير من أبناءنا المصريين قائلا: "ما نشاهده حاجه تفتح النفس".

من جانبه أعلن الدكتور اشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أن الوزارة ستتحمل تكاليف تركيب أجهزة التكييف في جميع مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية البالغ عددها 28 مركز في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بتعديل لائحة بدلات ذوي القدرات الخاصة، قالت إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب، أنه سيتم عرض تلك المطالب على مكتب الإعاقة بالوزارة لافتة إلى وجود مشروع للتعليم المهني والحرفي لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على اكتساب حرفة.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالأمانة العامة لمجلس النواب.