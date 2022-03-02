قبل وبعد التطوير.. شاهد ترعة المريوطية في ثوبها الجديد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك "فيديو" يرصد قبل وبعد أعمال تطوير ترعة المريوطية في نطاق محافظة الجيزة.

وبذلت المحافظة، مجهودا كبيرا في تطوير الترعة وتحويلها من مقلب قمامة تأوي المخلفات والرتش ومظهر غير حضاري إلى كورنيش سياحى جمالى يليق بالمكانة الهامة للمنطقة السياحية باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أعمال التطوير التى تشهدها الجيزة لتطوير المتحف المصري الكبير والأهرامات.

وكانت المحافظة، وضعت خطة لتطوير ترعة المريوطية بعد تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين حيث تمت تغطية 200م من الترعة والاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية تتبع أحدث النظم الحديثة للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة.

وأوضحت المحافظة الجيزة، أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تخطت 200 مليون جنيه، حيث شعر المواطنون والمترددون على المنطقة تغيرا كاملا في المظهر الجمالي لمسار الترعة، حيث تمت مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.