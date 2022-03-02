مصدر يوضح كيفية خصم رسوم النظافة من عداد الكهرباء مسبق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم خصم رسوم جمع القمامة مع شحن الرصيد بالعداد مسبوق الدفع "أبو كارت" بعد إقرارها رسميا وفقا لنظام كل شريحة، لافتًا إلى أنه بمجرد ذهاب المشترك إلى أحد فروع شركة فوري للشحن وإدخال الكارت في الماكينة يتم احتساب آخر مرة قام بها المشترك للشحن ويتم خصم منه مقابل جمع قمامة، وخدمة العملاء عن كل شهر سابق لم يشحن فيه المشترك.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه حال قيام المشترك بمحاولة شحن كارت العداد مسبوق الدفع وهو به رصيد لن يقبل الشحن، لافتا إلى أنه لن يعرف ذلك سوى من يقوم بالشحن، ولذلك يجب وضع الكارت في العداد مسبوق الدفع قبل شحنه للتأكد من عدم وجود رصيد به.

وأوضح أن العداد مسبوق الدفع، يمكن المشترك من متابعة استهلاكه من خلال ظهور المتبقي من الرصيد والكيلو وات، عبر ضغطة زر واحدة على العداد يظهر الرصيد أولا ثم الكيلو وات المتبقي، وهو ما يؤكد أن المشترك يستطيع التحكم في استهلاك الكهرباء ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة الشهرية.

وأشار إلى أنه لا يمكن سرقة الرصيد من العداد مسبوق الدفع أو وضع حسابات للتلاعب، حيث إنه مبرمج على حساب الشرائح، لافتا إلى أنه في حال فقدان كارت شحن العداد مسبوق الدفع، يمكن عمل بدل فاقد لدى شركة الكهرباء بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن العداد مسبوق الدفع مبرمج أن يبدأ شريحته الأولى يومًا واحدًا من كل شهر، ويحتسب الاستهلاك على قيمة الكيلو وات في الشريحة الأولى حتى تدخل في الشريحة الثانية ليحسب استهلاكك خلالها وهكذا حتى الشريحة الثامنة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر أمس الثلاثاء 1 مارس.

ونصت قرار رئيس مجلس الوزراء على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء القرار مذيلاً بملحق رقم 14، ونص على:_

إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها:

يتم تحصيل الرسوم الشهرية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة للجهة الإدارة أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص لتحصيل هذا الرسم.

يجوز أن يكون التحصيل مباشراً مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية أو يتم إلكترونياً عن طريق الربط الرقمي بين المنشأة والجهة الإدارية.

تكون أسس تحديد فئات الرسم الشهري طبقاً لكل قطاع أو نشاط مدرجة بالجداول التالية:_

1- الوحدات السكنية:_

يتم تحصيل رسم شهري من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا.

يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد الفئات.

2- الوحدات التجارية:_

يتم تحصيل رسم شهري من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمنت اللائحة إقرار رسوم النظافة الجديدة والتي تصل لـ40 جنيهًا للشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء