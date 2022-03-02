القضاء على الإرهاب ووقف المذابح الإنسانية.. 5 توصيات لمنتدى البرلماني العربي والآسيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أعلن رئيس منتدى البرلمانيين العرب والاسيوى للسكان والتنمية الدكتور عبد الهادى القصبى البيان المشترك المتضمن توصيات المنتدى من خمس نقاط.

وجاء البيان المشترك للتوصيات كالتالي:

اجتمعنا نحن البرلمانيين ممثلي الدول العربية والآسيوية والإفريقية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 2 مارس فى الاجتماع السنوى لحضور الاجتماع الإقليمي السنوي لمنتدى البرلمانيين العرب للتنمية والإسكان لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولى للتنمية والإسكان معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها وقد انتهينا إلى

أولا : تبني النظرة والإدارة الاستراتيجية الاستشرافية لقضية السكان والتنمية من خلال:

- إعداد خطط استراتيجية سكانية وطنية مستدامة على مستوى الدول تأخذ في الاعتبار علاقة السكان بالموارد والمتغيرات والتطورات المحلية والخارجية المؤثرة بما فيها التطورات الرقمية.

- توفير أجهزة متخصصة مسؤولة عن إدارة الاستراتيجية السكانية وتقييم بصورة دورية بالمشاركة مع كافة الأطراف المجتمعية المعنية ومعاهد ومراكز

تضمين البعد السكاني وبرامجه في استراتيجيات وخطط كافة وثائق التنمية المستدامة الوطنية، في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ۰۲۰۳۰

تبنى أدوات ومنصات تواصل مجتمعي مبتكرة لتعزيز الوعي بالأبعاد التنموية للقضية والجغرافي وضمان المشاركة والشمول المجتمعي والجغرافي في سياسات وبرامج الاستراتيجية بناء وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات والمراصد السكانية لدعم الاستراتيجية السكانية، و وطرح خيارات ومسارات بديلة للمخطط ومتخذ القرار

- توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمية لدعم الخطط والبرامج السكانية بما فيها آليات إتاحة الخدمات العامة والتواصل والوعي والثقافة السكانية.

- تقييم ومتابعة تحقيق أهداف وبرامج الاستراتيجية السكانية مجتمعية بشفافية.

- اقتراح التشريعات العاجلة والآجلة اللازمة لدعم الإدارة الفعالة للقضية السكانية، التشريعية ولجان بالتنسيق والتعاون مع المجالس التشريعية ولجانها المتخصصة في كل دولة السكانية بخصوص القضايا السكانية.

ثانيا: تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في المجتمع من خلال:

- سياسات وطنية لتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري والاجتماعي والأمان الاجتماعي.

- سياسات وطنية لاستغلال ( النافذة / الفرصة الديموغرافية في الدول العربية لتفعيل وتعزيز دور الشباب في سوق العمل لدعم عملية النمو الاحتوائي وتعزيز الميزات التنافسية للدولة.

- سياسات تحسين الخصائص السكانية خاصة التعليمية والصحية للارتقاء بنوعية رأس المال البشري في كل دولة.

- سياسات الصحة الإنجابية الرشيدة وتوزيع مسئوليات تنفيذها بين الجهات المعنية، وتضمين مناهج الصحة الإنجابية في المراحل التعليمية.

- إعادة تقييم وتقويم تجربة برامج تنظيم الأسرة، وطرح مقترحات لتفعيلها وفق حالة كل دولة.

- سياسات لتوسيع مشاركة وتمكين المرأة في التعليم وسوق العمل، وتحديد ودعم فئات النساء الأكثر انكشافا في المجتمع مثل: المرأة المعيلة، والمعاقة والمطلقة تطوير برامج مشتركة بين الأجهزة الحكومية وقطاعات الأعمال والمجتمع لتعزيز مشاركة وتمكين الشباب والمرأة خاصة على مستوى المحليات والمناطق الريفية والأكثر فقرة.

- تحفيز المبادرات الأهلية الداعمة لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية خاصة للفئات والمناطق الأكثر انكشافة واحتياجا.

- تنمية قدرات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات للتحذير المسبق عن المخاطر التي تهدد السكان مثل الجوائح الوبائية، وغيرها من المخاطر والكوارث الطبيعية والبشرية.

- تعزيز الشراكات الفعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم البرامج السكانية للمرأة خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان

ثالثا: دور البرلمانات في تعزيز العلاقة بين السكان والتنمية المستدامة:

- بلورة برامج عمل مشتركة بين اللجان النوعية المعنية في البرلمانات الطرح بدائل وتدخلات لدعم علاقة السكان بالتنمية المستدامة، ومناقشتها مع الأطراف المعنية المجتمعية.

- تبنى مبادرات برلمانية عربية لتخفيف ونزع فتيل الصراعات الداخلية العربية التي تركت تداعيات وخيمة على السكان بما فيها النزوح الداخلي والخارجي، وتغيير

الأوضاع الديموغرافية.

- طرح مبادرات برلمانية لتعزيز أدوار (منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية)، وتنسيق وتوثيق علاقاته مع مراكز الفكر والمنظمات والوكالات العربية والدولية

المعنية.

- اقتراح تدخلات تشريعية جديدة، أو تطوير بعض التشريعات القائمة ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية ومناقشتها مع الأطراف المجتمعية المعنية متابعة نتائج تقييم الخطط والسياسات والبرامج السكانية الوطنية، واقتراح تدخلات تصحيحية لتحسين الأداء والإنجاز تبادل الخبرات مع البرلمانات في دول العالم المختلفة فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية

- تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ برامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة لطرح بدائل تفعيل تلك البرامج

رابعا: استمرار المنتدى في تقديم مساهمات برلمانية مثمرة بهدف دعم المخططون وواضعي السياسات، واقتراح بدائل ومداخل ابتكارية غير تقليدية لتوظيف المكون السكاني والقوة البشرية، لدعم التنمية المستدامة سعيا لتحقيق جودة الحياة لشعوبنا جميعًا.

خامسا: يناشد المنتدى كل الدول والمنظمات الدولية والبرلمانات فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لحسم حالات الفوضى والقضاء على الإرهاب ومنابع تمويله ووقف المذابح الإنسانية وضياع حقوق الشعوب التى من حقها أن تحيى وعلى أرضها وفى دولها فى أمن وسلام دون التدخل فى شئونها الداخلية.