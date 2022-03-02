بعد توجيهات الرئيس.. الجيزة تكشف عدد مشروعات ومحاور المحافظة - صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والقومية وتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

جاء ذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان فى نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها.

واستعرضت المحافظة في بيان اليوم، هذه المشروعات والمحاور على النحو التالي:

- إنشاء محور أنور السادات ليكون البديل لشارع الأهرام أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

- إنشاء وتطوير طريق وممشى المنصورية.

- إنشاء الطريق الأوسطي القطاع الثاني بطول ٣٠ كم بقيمة ٢.٩ مليار جنيه.

- ازدواج طريق الواحات بطول ٢٨٣ كم وبتكلفة ٢.٣ مليار جنيه.

- تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بطول ٢٧ كم.

- تطوير امتداد طريق الواحات من طريق الفيوم وحتي مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بطول ٣٠كم.

- إنشاء الطريق الدائري الجنوبي حول مدينة ٦ أكتوبر بطول ٢١ كم.

- استكمال إنشاء الدائري الإقليمي بطول ٤٨ كم.

- تطوير طريق القاهرة أسيوط الغربي بطول ٤٥ كم بتكلفة ١ مليار جنيه ومنه ٣ قطاعات بمحافظة الجيزة.

- إنشاء نفق النهضة بتكلفة ٤٠٦ مليون جنيه.

- إنشاء محور الكفراوي بطول ٦.٥ كم يربط بين الحصري وميدان فودافون بتكلفة ١٦٦ مليون جنيه.

- إنشاء المحور المركزي يربط بين ٢٦ يوليو والمنطقة الصناعية بطول ٦ كم بتكلفة ٥٣ مليون جنيه.

- إنشاء محور الفريق كمال عامر بطول ١٥ كم من الدائري جنوبا وحتى محور الضبعة بتكلفة ٤ مليارات جنيه.

- إنشاء مطار سفنكس الدولي بتكلفة ٥٠٨ ملايين جنيه.

- إنشاء محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة ٢.٦ مليار جنيه.

- إنشاء المتحف المصري الكبير بتكلفة ١.٤مليار دولار.

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