زوروا البدرشين.. نائب محافظ الجيزة تختتم فعالية لدعم السياحة وأصحاب الحرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شاركت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بفعاليات اليوم الختامي لمشروع "زوروا البدرشين" لتشجيع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية.

وبحسب بيان اليوم، يهدف المشروع أيضا، إلى دعم أصحاب الحرف وتوفير فرص العمل للسيدات ولشباب البدرشين بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومركز البحوث الزراعية.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن المشروع بدأ عام 2018 لتسليط الضوء على الحياة الريفية المصرية كجزء هام من عوامل الجذب السياحى للسوق المصرى من خلال تنفيذ عدد من الجوالات للسائحين بثلاث قرى (دهشور، سقارة، أبوصير) بمركز ومدينة البدرشين.

وأضافت عبدالحليم، أن المشروع يهدف إلى تطوير الموارد الزراعية والاقتصادية والبشرية وتمكين أصحاب المنتجات المحلية من حرف ومصنوعات يدوية من تنفيذ منتج ذو جودة تنافسية بسوق السياحة وتوفير منافذ لعرض تلك المنتجات للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

حضر الفعالية غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلي عن وزارة السياحة والآثار والاتحاد الأوروبي والقائمين على المشروع وعدد من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة بالبدرشين.