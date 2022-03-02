"رياضة النواب" تعقد لقاء مع شباب محافظة سوهاج.. ورئيس اللجنة: نتعهد بحل جميع المشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها لمحافظة سوهاج، بعقد لقاء حوار مفتوح مع شباب المحافظة للاستماع لهم والتعرف على مشاكلهم للعمل على حلها.

وطالب شباب سوهاج، لجنة الشباب والرياضة، بدعم مراكز الشباب في سوهاج، خاصة أن هناك العديد من المشكلات التي يواجهها الشباب بسبب نقص الدعم المقدم للهيئات الشبابية بالمحافظة، مؤكدين أن المحافظة تحتاج إلى تضاعف الجهود من وزارة الرياضة للتغلب على المشكلات التي تواجههم.

كما شدد الشباب على ضرورة منح برلمان الشباب بسوهاج، فرصة حقيقية للتواصل مع باقي برلمانات شباب مصر، فضلًا عن تخصيص وزارة الشباب بدل انتقالات لمعسكرات الشباب.

وأكد أحد الشباب المشاركين، أن محافظة سوهاج لا يوجد بها أي مقومات لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مطالبًا بإنشاء مدينة رياضية في المحافظة تضم مختلف المنشآت الرياضية.

وفي بداية كلمته قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن القيادة السياسية غيرت رؤية التعامل مع الشباب، لتطبق قاعدة التمكين بعد ما كنت الدولة تتحدث في السابق عن التأهيل.

وأشار إلى أنه للمرة الأولي فى مصر نجد نواب محافظين ونواب وزراء من الشباب لم يتعدي أعمارهم الـ٣٥ عامًا، وهو ما يعكس التمكين الحقيقي الشباب.

وعقب رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، على مطالب شباب سوهاج بأن اللجنة استطاعت خلال الزيارة الميدانية لمحافظة سوهاج والتي استغرقت يومين، حصر جميع المشكلات التي تواجهها المحافظة، قائلا: "نوعدكم بمتابعة نتائج تلك الزيارة مع وزارة الشباب وسيكون هناك مردود قوي لجميع المطالب التي طرحها شباب سوهاج".

من جانبه، قال النائب محمد لبيب، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حولت الحلم إلى واقع، وأحدثت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لحل جميع المشكلات التي طرحها الشباب، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 46 مشروع متعلق بمراكز الشباب سيتم تنفيذه ضمن مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وأشار إلى أن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وافق على إنشاء صالة مغطاة بنادي سوهاج لخدمة شباب المحافظة، كما سيتم دراسة إنشاء حمام أوليمبي بنوادي الرحلات والذي يصل مساحته إلى ما يقرب من 19 فدان.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالأمانة العامة لمجلس النواب.