شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: مئات المصريين عبروا حدود أوكرانيا لدول الجوار وجار حصرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إنه تم تكليفه من وزير الخارجية، أن يتوجه فى أول طائرة تذهب لإحضار أبناء مصر من دول جوار أوكرانيا، موضحا أنه تم فى رومانيا تجميع عدد من الشباب والشابات المصريين، وعدد قليل من الجالية من المتزوجين من الأوكرانيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "تم ذلك بالتعاون المستمر مع سفيرنا هناك وأعضاء السفارة، وتم نقل 175 ما بين طالب وطالبة، ليعودوا لمصر في أحضان بلدهم وأهلهم، ويتم النظر فى كل حالة من الحالات وفقا للظروف، ويتم اتخاذ الإجراءات وفقا للمعطيات الموجودة على الأرض".

وتابع: " كل شيء قيد الدراسة المستمرة، ويحدث تحديث في كل دقيقة، فيما يتعلق بعدد المصريين الذين يدخلون دول الجوار، وكان الجنود الأوكران يعطون الأولوية للعائلات الأوكرانية، السيدات والأطفال، ويمنعون خروج الرجال من سن 16 حتى سن 60، وكان هناك تكدس فيما يتعلق بمن يسمح لهم بالعبور".

واستطرد قائلا: "بمجرد العبور يلقى العابرين العناية من خلال توفير إعاشة وانتقال وتهدئة الروع، والأعداد التى خرجت من الحدود بالمئات إلى دول الجوار، وجارى رصد تلك الأرقام، خاصة وأن تلك الأعداد يتم تحديثها بشكل مستمر وكل دقيقة".