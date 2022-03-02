شكرا لقرائتكم خبر عن اول شعبان 2022 .. اللهم فى آخر ليلة من شهر رجب اعف عنّا وبلّغنا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اول شعبان 2022 سيكون بعد غد الجمعة، بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دعاء بمناسبة قدوم شهر شعبان .

قالت الإفتاء :" اللهم فى آخر ليلة من شهر رجب المبارك اعف عنّا وبلّغنا رمضان واقبله منّا"، حيث استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا الموافق الثانى من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.



اول شعبان 2022 اول شعبان 2022

وقالت دار الإفتاء المصرية: "وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان 2022 لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وهو ما وافق الحسابات الفلكية ".



اول شعبان 2022

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا ، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.



اول شهر شعبان 2022 اول شهر شعبان 2022

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصرى ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.