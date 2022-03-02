شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الانتهاء من 2.4 مليون وحدة سكنية على مدار الـ 7 سنوات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ملف الإسكان ملف كبير يضم أكثر من برنامج، موضحا أن هناك شرائح ونماذج اجتماعية مختلفة، مثل سكن جنة وسكن مصر بخلاف الإسكان الاجتماعى، بالإضافة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سكن لكل المصريين".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة:"إجمالى ما تم الانتهاء وقارب على الانتهاء من الوحدات خلال السنوات السبع الماضية اقتربت من مليون ونصف وحدة سكنية، ومن المتوقع وفقا لما هو مخطط له أن تصل إلى 2.4 مليون وحدة، بزيادة مليون وحدة سكنية إضافية خلال هذا العام".

وقال: "كل من طلب أو يطلب وحدة نسعى لتوفيرها له، لأسباب كثيرة، أبرزها مشكلة العشوائيات، فالعشوائيات ظهرت لعدم استطاعة المواطن توفير سكن مناسب له، فوضعت الدولة خطة للقضاء على المناطق العشوائية، وأنا أريد أن أضمن عدم وجود عشوائيات فى المستقبل، لذلك يتم توفير سكن مناسب لكل الشرائح الاجتماعية".