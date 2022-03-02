شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بولندا بالقاهرة: ننسق مع سفارة مصر فى وارسو لإعادة المصريين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية في وارسو تم مساعدة 500 مصرى على العودة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن المئات مازالوا يتدفقون إلي بولندا عبر حدودها مع أوكرانيا، وسيتم مساعدة كل الجنسيات بالتنسيق مع السفارات المختلفة، وأكد سفير بولندا أن دولته تتحمل نفقات من لا يستطيع تحمل تكلفة الإقامة فيها لحين عودته إلى بلاده.

وقال وابيندا في مؤتمر صحفى اليوم، إنه وبدءًا من يوم 24 فبراير الماضى عبر حوالى 470 ألف شخص الحدود الأوكرانية البولندية، وخلال السبع ساعات الماضية 200 شخصًا عبروا من الهند و100 من أوزبكستان و100 من تركمانستان و200 من الصين وفيتنام، و50 من نيجيريا وإيران والمغرب وأفغانستان وسوريا.

وأضاف سفير بولندا: "توقعت سلطاتنا شن الحرب من جانب روسيا، وأعدت نفسها للتعامل معها، وبعد الحرب كان لدينا 8 نقاط عبور لاستقبال العابرين واللاجئين ووفرنا لهم معلومات ووجبات ورعاية طبية وخدمات، ووصلت أعداد هذه المرافق إلى 27 فى وارسو و22 مرفقا فى مدن بولندية أخرى.

وأشار إلى أنه تم إطلاق موقع إلكتروني مخصص للمعلومات عن الخدمات والمرافق المختلفة المتاحة للاجئين، كما أطلقت السلطة البولندية ٨ آليات لتقديم المساعدات علي مستوى الدولة والشعب البولندى، موضحًا أن المساعدات الانسانية يتم تقديمها من الميزانية المركزية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية من الجمعيات الخيرية المختلفة.