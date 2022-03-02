شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى المجر تخصص حافلات نقل جماعى للمصريين القادمين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت سفارة جمهورية مصر العربية في المجر حافلات ونقل جماعي للعديد من المواطنين المصريين بأوكرانيا من المعبر الحدودى فى Lónyai إلى أماكن تسكين المواطنين المصريين في العاصمة بودابست، داعية المصريين الراغبين في العودة إلى البلاد على أول طائرة متاحة للوصول إلى المعبر سالف الذكر.

ودعت السفارة المصرية في المجر عبر بيان صحفي، الأربعاء، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجرية الاتصال بالسفارة المصرية على رقم الطوارئ فور دخول الأراضى المجرية، وموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتى يتسنى عمليات النقل من الحدود إلى العاصمة بودابست وترتيب السفر لمصر فى أقرب وقت.