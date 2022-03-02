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القاهرة - سامية سيد - توب- عاجل

ص/ت: الخليج 365 غدا

ملحمة بناء وحوار المصارحة.. غدا فى الخليج 365

ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" ملحمة بناء وحوار المصارحة.. الرئيس يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بنطاق محافظة الجيزة.. ويؤكد: مبنجيش على حد.. إحنا بنعوض وبسعر مناسب جدا.

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