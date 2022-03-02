شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: تسليم 550 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة حريصة على توفير وحدات الإسكان لمختلف الشرائح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» أن وحدات الإسكان الاجتماعي تبلغ 90 مترا، ومدعومة من الدولة، مشيرا إلى تسليم ما يقرب من 550 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمختلف المحافظات حتى الآن.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ نحو 200 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على المواطنين، موضحا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقدم دعما نقديا يصل إلى 42 ألف جنيه.

وتوقع وصول عدد المتقدمين على إعلان وزارة الإسكان الجديد إلى 30 ألف متقدم خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم تسليم الوحدات خلال الفترة المقبلة كونها جاهزة للتسليم.

وأكد أن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة تضم مختلف المرافق قائلا «كافة مرافق الغاز الطبيعي والكهرباء متوافرة، المواطن هياخد المفتاح ويفرش فقط»، مشيرا إلى أن الانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالكامل في العاصمة الإدارية، فضلا عن الانتهاء من الأحياء السكنية.

وأضاف: «سيتم الإعلان الفترة المقبلة عن تقديم طلبات العاملين في الوحدات المخصصة لهم في العبور».