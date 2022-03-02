شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن وظائف إدارية بديوان عام الوزارة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف عن حاجتها إلى موظفين إداريين من بين العاملين بالأوقاف بالشروط التالية:

1. إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

2. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال آخر عامين، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية.

3. أن يكون حسن السير والسلوك.

4. ألا يزيد سن المتقدم عن (45) عامًا.

5. أن يجتاز المقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة من يرغب التقدم ملء البيانات على الرابط التالية (https://forms.gle/46UQ7fAwx5t6FR3W6 ) خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

وفى سياق متصل، تنتهى اليوم الأربعاء 2 مارس، وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، من تلقى طلبات التقديم لوظائف الأوقاف 1000 إمام و1000 عامل مسجد.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة إطلاق مسابقة المواهب الكبرى والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب في قراءة القرآن الكريم وفهم معانيه من أصحاب الصوت الحسن ، والابتهال الديني ، والإنشاد الشعري ، وتقديم المؤتمرات ، وفن الإلقاء ، وفن الخطابة.