شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب ثانوى بأزمة قلبية أثناء لعبه كرة القدم داخل مدرسته بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مأساوى توفى طالب بالصف الأول الثانوى أثناء اليوم الدراسى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفي منيا القمح المركزى بوصول "يوسف يحيى فتوح" مصابا بإعياء شديد وهبوط حاد بالدورتتين الدموية والتنفسية وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المتوفى طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة كمال غوز بقرية التليين، وأنه أصيب فجاءة بأزمة قلبية أثناء ممارسته لعبة كرة القدم مع اقرانه بالمدرسة، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاته.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1617 إدارى لسنة 2022 منيا القمح، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق؛ التى صرحت بدفن الجثة.