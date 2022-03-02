محمد ثروت يشارك ببحث في المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآداب جامعة المنوفية

القاهرة - سامية سيد - شارك الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت الباحث في فلسفة الدين بورقة بحثية بعنوان" الاتجاهات التنويرية في كتابات الفيلسوف الإسلامي سيد حسين نصر "، وذلك في المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآداب جامعة المنوفية "العلوم الإنسانية مسارات التحول 2-3 مارس الجاري.

وقال الدكتور محمد ثروت: "بحوث قليلة تناولت الفكر الفلسفي والديني الإيراني المعاصر بعيدا عن الصورة النمطية المتمثلة في نظرية "ولاية الفقيه" عند الفكر الإسلامي الشيعي، التي تمحورت حولها العديد من كتابات الباحثين، من جهة أو الفكر الثوري في كتابات مرتضى مطهري وعلى شريعتي ومهدي بازرجان من جهة أخرى. بحضور باحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

أوضح ثروت لذلك يتناول البحث قراءة وتحليل أعمال فيلسوف إيراني معاصر، هو البروفيسور سيد حسين نصر(1933م) أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة جورج واشنطن، الذي يختلف عن سابقيه كونه بعيدا عن تأثيرات المدرستين الماركسية والإمامية، فهو ينطلق من قراءة إنسانية عرفانية للتراث الإسلامي، متأثرا بكبار الفلاسفة المسلمين أمثال: ابن سينا والسهروردي والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. عبر عنها في كتابه ثلاثة حكماء مسلمين (1971)، وأتبعها بسلسلة كتب تمثل محاولة لتقديم فهم أفضل للإسلام (الإسلام أهدافه وحقائقه (1974)، دراسات إسلامية، الصوفية بين الأمس واليوم (1975)، مقدمة إلى العقائد الكونية (1989) وحتى كتابه: الفكر والحياة الإسلامية (2019).

أشار الدكتور محمد ثروت إلى أن أهمية البحث في إبراز إسهامات سيد حسين نصر في صياغة خطاب تنويري إسلامي إنساني عابر للأيديولوجية والتمركز حول الإنسان وعلاقته بالدين.

وكان المؤتمر الدولى الرابع لكلية الآداب جامعة المنوفية افتتح أعماله اليوم بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ودكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ودكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب ودكتور محمود الجندى مقرر المؤتمرودكتور إسماعيل يوسف منسق المؤتمر.